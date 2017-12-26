Vali Demirtaş'tan Anavarza'da İnceleme

ADANA(AA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'nın Kozan ilçesinde yer alan Anavarza Antik Kentin'de incelemelerde bulundu.



Demirtaş, Ayşehoca Mahallesi'nde bulunan ve kazı çalışmaları devam eden Anavarza'da yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.



Anavarza'nın ardından Vali Demirtaş, Kozan Organize Sanayi Bölgesine (OSB) geçerek toplantı yaptı.