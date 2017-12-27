Vali Demirtaş, Şehit Babasını Hastanede Ziyaret Etti

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonda şehit olan ve dün memleketi Ceyhan ilçesinde toprağa verilen Şehit Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil'in babası Adnan Çil'i, tedavi gördüğü ÇÜ Balcalı Hastanesi Nefroloji Servisi'nde ziyaret etti.



Ziyareti sırasında doktorlardan sağlık durumu ile ilgili bilgi aldığı şehidin babası Adnan Çil'e başsağlığı ve acil şifalar dileyen Vali Demirtaş, vatanın birlik ve beraberliği, barışı ve huzuru için görev yaparken canlarını feda eden şehitlerin, milletin kalbinde daima ve sonsuza dek yaşayacağını söyledi.



Şehitleri minnetle ve şükranla andıklarını ifade eden Vali Demirtaş, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dilerken, şehit aileleri ve yakınlarının daima yanlarında olacaklarını sözlerine ekledi. - ADANA