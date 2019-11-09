Vali Demirtaş, şehit ailesini ziyaret etti

09.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:58

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Erdoğan Türkel'in merkez Yüreğir ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Vali Demirtaş, şehidin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, "Bizim bu vatanda huzur ve esenlik içinde yaşamamız uğruna canını feda eden hiçbir şehidimizi asla unutmayacağız. Onlardan bize yadigar kalan kıymetli aileleri her zaman başımızın tacıdır. Onları daima koruyup kollayarak aziz şehitlerimizin gözünü arkada bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Şehit yakınları da Demirtaş'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti belirtti.

Kaynak: AA