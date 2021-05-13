Vali Demirtaş sağlık çalışanlarının bayramını kutladı
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Vali Demirtaş sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK - Haberler | Güncel

- Vali Demirtaş sağlık çalışanlarının bayramını kutladı Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş mesai başındaki sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramını kutladı.

- Vali Demirtaş sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

MARDİN - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş mesai başındaki sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramını kutladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte Mardin Devlet Hastanesinde mesai başındaki sağlık çalışanlarını ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Sağlık çalışanlarının Ramazan Bayramını kutlayan Vali Demirtaş kendilerine gül de verdi. Daha sonra serviste bulunan hastalar ziyaret eden Vali Demirtaş, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak Ramazan Bayramlarını tebrik etti.

Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının vatandaşa hizmet için ailelerinden uzak kaldığını vurgulayan Vali Demirtaş, "Sağlık teşkilatı gerçekten hep vatandaşımızı öncelediler. Şu ana kadar gerçekten vatandaşlarımıza hizmet etmek için çocuklarından ve ailelerinden uzak kaldılar. Onlara ben çok teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Tüm Mardin halkı adına hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kısıtlama kurallarına bayram sonrasına kadar riayet edilirse Mardin'de vakaların daha da azalacağını aktaran Vali Demirtaş, "Biliyorsunuz tam kapanma sürecine girdik. Vatandaşlarımız bugüne kadar kurallara çok güzel bir şekilde uydular. İnşallah bundan sonra da bu kuralları bayram sonrasına kadar da götürürsek bu vaka sayılarının çok daha azalacağını düşünüyorum. İnşallah tekrardan mavi kategoriye gireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Mardin'de kurallara daha iyi bir şeklide uymaları konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Demirtaş, "Tüm vatandaşlarımıza buradan daha dikkatli olmalarını ve bu kurallara daha güzel bir şekilde uymalarını rica ediyorum. Aynı zamanda tüm Mardinli hemşerilerimizin ve vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Vali Demirtaş sağlık çalışanlarının bayramını kutladı
Vali Demirtaş sağlık çalışanlarının bayramını kutladı
Vali Demirtaş sağlık çalışanlarının bayramını kutladı
Vali Demirtaş sağlık çalışanlarının bayramını kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜBRA NUR ATİK

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