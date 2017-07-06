Vali Demirtaş, Polis Merkezinde İncelemede Bulundu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Seyhan ilçesinde bulunan Hürriyet Polis Merkezi'ni ziyaret ederek incelemede bulundu.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, incelemeleri sırasında görevli polis memurlarından bölgenin asayişi hakkında bilgi alan Vali Demirtaş, halkın huzur ve güvenliği için gereken her türlü tedbirlerin alınmasını söyledi.



Demirtaş, vatandaşın emniyeti ve asayişi konusunda gece gündüz demeden fedakarca görev yapan polislere teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.