Vali Demirtaş, Ömerli'deki çalışmaları inceledi
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Ömerli ilçesinde yapılan çalışmaları inceledi.
10.07.2020 16:15 | Son Güncelleme: 10.07.2020 17:51
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Ömerli ilçesinde yapılan çalışmaları inceledi.
Vali Demirtaş Ömerli'ye yapılması planlanan çevre yolu ile ilgili incelemelerde bulunup yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından vatandaşlarla bir araya gelen Vali Demirtaş, esnaf ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı. - MARDİN
Kaynak: İHA