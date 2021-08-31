Vali Demirtaş, Okul İnşaatlarında İncelemelerde Bulundu

Vali Demirtaş, Okul İnşaatlarında İncelemelerde BulunduMardin Valisi Mahmut Demirtaş, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde yapımı devam eden okullarda incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, Okul İnşaatlarında İncelemelerde BulunduMardin Valisi Mahmut Demirtaş, Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde yapımı devam eden okullarda incelemelerde bulundu. Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinde inşaatı bitme aşamasına gelen okullarda yerinde incelemeler yapan Vali Demirtaş, inşaatları gezerek gerekli gördüğü konular hakkında talimatlar verip yapılan çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. İlk olarak Artuklu ilçe merkezinde inşaatı bitme aşamasına gelinen okullarda incelemelerde bulunan Vali Demirtaş, ardından ilçeye bağlı kırsal Ortaköy, Akıncı ve Çalışlı mahallelerinde yapımları devam eden okul inşaatlarında incelemeler gerçekleştirdi. Daha sonra Kızıltepe ilçesine geçerek buradaki okullarda incelemeler yapan Vali Demirtaş, geleceğin teminatı olan öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için çalışmalarda sona gelinen okul inşaatlarındaki eksikliklerin en kısa sürede tamamlanarak eğitime yetiştirilmesi talimatını verdi. Okulların en kısa sürede öğrencilerle buluşturulması için talimatlarda bulunan Vali Demirtaş, yeni açılacak çağdaş ve modern okullarla birlikte Mardin'in eğitim kalitesinin daha da artacağını söyledi. Mardin'in eğitim alanında daha iyi bir konuma gelmesi için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Vali Demirtaş, "Bir yandan Mardin'imizdeki mevcut okulları tüm kademelerde 6 Eylül'de başlayacak tam zamanlı yüz yüze eğitim için "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" kapsamında yeni döneme hazırlarken bir yandan da yeni okulları ilimize kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Amacımız yeni okullarla birlikte sınıflardaki öğrenci sayısını düşürerek çocuklarımızın daha sağlıklı bir şekilde eğitim görüp ilimizin eğitim kalitesini artırmaktır. Bu vesileyle yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yeni eğitim yuvalarımızın ilimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. " dediİncelemelerde Vali Demirtaş'a Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Tekin Oruç eşlik etti.

Kaynak: Habermetre