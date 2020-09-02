Vali Demirtaş muhtar buluşmalarına devam ediyor
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Vali Demirtaş muhtar buluşmalarına devam ediyor

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Midyat'a bağlı kırsal mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Vali Demirtaş muhtar buluşmalarına devam ediyor
02.09.2020 16:52 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:57

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Midyat'a bağlı kırsal mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Vali Demirtaş, muhtar buluşmalarına devam ediyor. Midyat'a bağlı kırsal mahalle muhtarları ile bir arala gelen Vali Demirtaş, sorun ve taleplerini dinledi. Sorunların tespiti amacıyla periyodik olarak ilçe ziyaretlerinde bulunarak yerinde incelemelerde bulunduğunu ifade eden Vali Demirtaş, öncelikli olarak il ve ilçelerdeki içme suyu sorununu çözecek çalışmaların gerçekleştirileceğini söyledi. Vatandaşların hizmet beklentisini karşılamak için projelerin hazırlanmaya başlandığını belirten Vali Demirtaş, en güzel şekilde Mardin'e hizmet edileceğini dile getirerek eğitim, sağlık, altyapı ve üstyapı konularında kırsal mahallelerdeki muhtarlara imkanlar çerçevesinde gerekli desteğin sunulacağını kaydetti.

Toplantı, Midyat Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Başar ile beraberindeki kırsal mahallelerde görev yapan muhtarların söz alarak mahallelerin sıkıntılarını, ihtiyaçlarını ve taleplerini Vali Demirtaş'a iletmesiyle son buldu. - MARDİN

Kaynak: İHA

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