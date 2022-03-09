VALİ DEMİRTAŞ, MARKET DENETİMİNE KATILDI

MARDİN (DHA) - MARDİN Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, zabıta ekipleriyle marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik stokçuluk, fahiş fiyat, etiket denetimine katıldı.

Mardin İl Ticaret Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince marketlere yönelik fiyat ve stok denetimleri yapıldı. Denetimlere Vali ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ta katıldı. Marketlerdeki stok ve fiyat karşılaştırmaları yapılırken, depolar da kontrol edildi. Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Demirtaş, yapılan denetimlerde kent genelinde ürün tedariği konusunda hiçbir sorun olmadığını söyledi. Denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirten Vali Demirtaş, "Özellikle marketlerde bir denetim yapıyoruz. Mardin'de bir komisyon kurmuştuk. Bu komisyon hergün tüm marketlerimizi denetliyor, hem stoktaki malları, raflarda yeteri kadar mal varmı? Fiyatları kontrol ediyoruz. Kentimizde olumsuz bir durumla karşı karşıya kalmadık. Raflarımız tamamen dolu. Ürünlerimiz fiyatlarında aşırı bir yüksek olmadığını görüyoruz. Yani vatandaşlarımızın hiç tedirgin olmasına gerek yok. Bundan sonra denetimlerimiz sıkı bir şekilde sürecek. Şuan endişeye sevk edecek, telaşlanmamıza neden olabilecek hiçbir neden yok" dedi. (DHA)