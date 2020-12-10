Vali Demirtaş, Mardin Biogaz Santralinde incelemelerde bulundu
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Vali Demirtaş, Mardin Biogaz Santralinde incelemelerde bulundu

10.12.2020 12:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:18
Vali Demirtaş, Mardin Biogaz Santralinde incelemelerde bulundu

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, katı atıklardan açığa çıkan metan gazından elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilen Mardin Biogaz Santralinde incelemelerde bulundu.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, katı atıklardan açığa çıkan metan gazından elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirilen Mardin Biogaz Santralinde incelemelerde bulundu.

Vali Mahmut Demirtaş, beraberindeki Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ve Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Tesisinde bertaraf edilen katı atıklarından elde edilen metan gazından elektrik enerjisi üretimi yapılan Mardin Biogaz Santralinde incelemelerde bulunarak yetkililerinden bilgi aldı.

Santralde incelemede bulunan Demirtaş, daha temiz ve sağlıklı bir Mardin için yenilenebilir enerji kaynaklarının büyük öneme sahip olduğunu belirtti.

Doğayı korumak amacıyla çevre dostu projeleri hayata geçirmenin gayretinde bulunduklarını kaydeden Demirtaş, "Katı Atık Düzenli Depolama Tesisimizde depolanan çöplerin metan gazında elektrik enerjisi üretiminin başlanmasıyla birlikte hem metan gazının sebep olduğu doğa kirlenmesinin önüne geçilecek hem de üretilen elektrik enerjisiyle şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlanacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 12:25:20. #1.15#
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