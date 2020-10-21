Vali Demirtaş, koronavirüs tedbirlerini denetledi
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Vali Demirtaş, koronavirüs tedbirlerini denetledi

21.10.2020 09:13 | Son Güncelleme: 21.10.2020 09:16
Vali Demirtaş, koronavirüs tedbirlerini denetledi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen koronavirüs salgını konulu ek genelge kapsamında gerçekleşen denetimlere katıldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen koronavirüs salgını konulu ek genelge kapsamında gerçekleşen denetimlere katıldı.

Vali Demirtaş, şehirlerarası otobüs terminalinde HES kodu, maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu.

Yolculara ve otobüs şoförlerine maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını hatırlatarak salgınla mücadelede belirtilen kuralların önemine değinen Demirtaş, HES kodu sorgulamasının ihmal edilmemesini istedi.

Denetimlere Vali Demirtaş'a Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir ve İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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