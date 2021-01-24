Vali Demirtaş, kısıtlamaya uyan Mardinlilere teşekkür etti

MARDİN'de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kalırken, Vali Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, evlerine kalan Mardinlilere teşekkür etti.

MARDİN'de, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kalırken, Vali Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, evlerine kalan Mardinlilere teşekkür etti.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Mardin'in cadde ve sokakları boş kaldı. Tedbirler kapsamında, kentin farklı noktalarında uygulama gerçekleştiren güvenlik güçleri, araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların kısıtlamadan muaf olup, olmadığını kontrol etti. Kısıtlamayı ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.

Vali Mahmut Demirtaş da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, evlerinde kalan Mardinlilere teşekkür ederek, "Kıymetli hemşehrilerim, sağlığımızı korumak amacıyla ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması kurallarına uyarak, evlerinizde kaldığınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı