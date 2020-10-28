Vali Demirtaş kadınları ağırladı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, sorun ve taleplerini dile getirmek üzere belediyeye gelen kadınlar ile bir araya geldi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, sorun ve taleplerini dile getirmek üzere belediyeye gelen kadınlar ile bir araya geldi.

Mardin'in Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi sakinlerinden oluşan bir grup kadın Mardin Büyükşehir Belediyesine gelerek sorun ve taleplerini Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Vali Mahmut Demirtaş'a iletti. Mahalle sakinlerini tek tek dinleyen Vali Demirtaş, "Yaptığımız hizmetlerin yanında vatandaşlarımızın da doğal olarak talepleri oluyor. Bugün misafir ettiğimiz İstasyon Mahallemizin sakinlerini dinleme fırsatımız oldu. Bu mahallemizde yaşayan kadınlarımız hava kirliliğinden şikayetleri olduğunu söylediler. Vatandaşlarımızın buna benzer yol ve su talepleri de oluyor. İmkanlar dahilinde her vatandaşımızın talebini karşılıyoruz. Gün içerisinde belediyemize onlarca talep geliyor. Çalışma arkadaşlarıma bunun talimatını verdim. Tüm vatandaşlarımızın taleplerine karşılık veriyoruz. Enerjimizin büyük bir bölümünü yol ve su sorununa harcıyoruz. Kış gelmeden bu sorunları çözme noktasına geleceğiz" dedi.

Kadınlar da kendilerini dinleyip sorunları ile yakından ilgilenen Vali Demirtaş'a teşekkür etti. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı