Vali Demirtaş, kadınları dinledi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, sorun ve taleplerini dile getirmek üzere belediyeye gelen kadınlar ile bir araya geldi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, sorun ve taleplerini dile getirmek üzere belediyeye gelen kadınlar ile bir araya geldi.

Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesinde oturan bir grup kadın, Mardin Büyükşehir Belediyesine gelerek sorun ve taleplerini Demirtaş'a iletti.

Kadınları dinleyen Demirtaş, şöyle konuştu:

"Yaptığımız hizmetlerin yanında vatandaşlarımızın da doğal olarak talepleri oluyor. İstasyon Mahallemizin sakinlerini dinleme fırsatımız oldu. Kadınlarımız hava kirliliğinden şikayetleri olduğunu söyledi. Vatandaşlarımızın buna benzer yol ve su talepleri de oluyor. İmkanlar dahilinde her vatandaşımızın talebini karşılıyoruz. Çalışma arkadaşlarıma bunun talimatını verdim. Tüm vatandaşlarımızın taleplerine karşılık veriyoruz. Enerjimizin büyük bir bölümünü yol ve su sorununa harcıyoruz. Kış gelmeden bu sorunları çözme noktasına geleceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz