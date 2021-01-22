Vali Demirtaş'ın başkanlığında kaymakamlar toplantısı gerçekleştirildi
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Vali Demirtaş'ın başkanlığında kaymakamlar toplantısı gerçekleştirildi

22.01.2021 13:55 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:00
Vali Demirtaş'ın başkanlığında kaymakamlar toplantısı gerçekleştirildi

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, ilçe kaymakamlarıyla bir araya gelerek ilçelerin sorunları, ihtiyaçları, yatırımları ve gerçekleştirilen kamu hizmetlerini değerlendirdi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, ilçe kaymakamlarıyla bir araya gelerek ilçelerin sorunları, ihtiyaçları, yatırımları ve gerçekleştirilen kamu hizmetlerini değerlendirdi.

Valilik Dara toplantı salonunda yapılan toplantıya, vali yardımcıları ve 10 ilçenin kaymakamı katıldı.

Demirtaş, kaymakamlardan başta koronavirüs tedbirleri ile denetimleri olmak üzere ilçelerin genel durumu, yapılan yatırımlar, yürütülen hizmetler ve kış şartları hazırlıkları ile ilgili bilgiler aldı.

Kaymakamlardan, vatandaşların huzuruna ve refahına yönelik sunulan hizmetlerin takip edilmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini isteyen Demirtaş, şöyle konuştu:

"Kış mevsiminin başlamasıyla özellikle kontrol ve denetimler sıklaştırılmalı. Mevsim şartlarına bağlı olarak vatandaşlarımızın yaşayabileceği her türlü olumsuzluğa karşı sürekli olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine içerisinde olmalıyız. Kar yağışının etkili olmasıyla vatandaşlarımızın ulaşımda herhangi bir sorun yaşamaması için özellikle yolların açık tutulması amacıyla her türlü tedbiri almalıyız. Koronavirüs ile mücadele de elde ettiğimizi başarının sekteye uğramaması için denetimlerimizi aralıksız olarak sürdürmeliyiz. Vatandaşlarımızın sağlığı için koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tüm kararları büyük bir titizlikle uygulamaya devam etmeliyiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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