Vali Demirtaş, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor
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Vali Demirtaş, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

15.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 15.01.2021 11:04
Vali Demirtaş, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Savur, Mazıdağı ve Derik ilçelerinde yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Savur, Mazıdağı ve Derik ilçelerinde yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Savur ilçesini ziyaret eden Vali Demirtaş, Akar Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Akar'dan fabrika hakkında bilgi aldı.

Savur Kaymakamı Bayram Türker ile yapımı tamamlanan ilçe stadyumu ve kapalı spor salonunda incelemelerde bulunan Demirtaş, Mazıdağı ilçesinde Eti Bakır A.Ş Fosfat Tesisleri Genel Müdür Ahmet Emre Kayışoğlu ile görüştü.

Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan ile ilçede yapımı tamamlanan ve devam eden çalışmaları inceleyen Demirtaş, Derik ilçesine geçerek Kaymakam Hicabi Aytemür ile ziyaretlerini sürdürdü.

Mardin'de istihdam sağlayan işletmeleri önemsediklerini belirten Vali Demirtaş, şöyle konuştu:

"İlimizde önemli oranda istihdam sağlayan işletmelerimiz mevcut. Savur'da kurulan tekstil fabrikamızda 950 vatandaşımız çalışmakta. Sonraki etaplarda bu sayı 2 bin 500 kişiyi bulacak. Mazıdağı'nda fosfat fabrikasında 1480 vatandaşımız evine ekmek götürüyor. İlimizde kurulacak ikinci organize sanayi bölgesi ve yine Midyat'ta kurulacak olan OSB ile ilimizdeki işsizliği büyük ölçüde bitirmeyi hedefliyoruz. İlçelerimizde kaymakamlarımızın ve belediye başkanlarımızın yapmış olduğu güzel işlere şahit oluyoruz. Bu durum da bizleri fazlasıyla sevindiriyor. Güzel şehrimiz olan Mardinimiz için hiç durmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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