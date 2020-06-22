Vali Demirtaş İl Pandemi Kuruluyla bir araya geldi Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, normalleşme süreci kapsamında yeni tedbirleri belirlemek üzere İl Pandemi Kuruluyla bir araya geldi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, normalleşme süreci kapsamında yeni tedbirleri belirlemek üzere İl Pandemi Kuruluyla bir araya geldi. Vali Demirtaş başkanlığında Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kurul üyeleri salgın sürecinde şimdiye kadar il genelinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi. Kurul üyelerinin görüş ve önerilerini sunduğu toplantıda, alınması planlanan tedbirler de görüşüldü. Kaynak: AA