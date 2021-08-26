VALİ DEMİRTAŞ, İHA PİLOTLUĞU YAPTI
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VALİ DEMİRTAŞ, İHA PİLOTLUĞU YAPTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'e gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ını Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, dijital ortamda İnsansız Hava Aracı (İHA) pilotluğu yaptı.

MARDİN'e gelen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ını Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, dijital ortamda İnsansız Hava Aracı (İHA) pilotluğu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı, Şanlıurfa'dan sonra Mardin'e geldi. Yarın saat 19.00'a kadar Mardin 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler parkında kalacak olan dijital tır, buradan Şırnak'a geçecek. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile birlikte dijital tır'ı gezdi. Vali Demrtaş, tır'da dijital ortamda İHA pilotluğu yaptı. Vali Demirtaş, Dijital tır'ın Türkiye'nin teknoloji alanında geldiği noktayı çok iyi ifade ettiğini söyledi. Mardinlileri, tır'ı gezmeye davet eden vali Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik olarak hangi noktaya geldiğini en güzel bir şekilde dijital ortama aktarmışlar ve biz de bunu çok güzel bir şekilde gördük. Hepsi etkileyici. Özellikle 15 Temmuz 2016'da yaşamış olduğumuz darbe girişimi hakikaten çok anlam verici. Tüm vatandaşlarımızın gelip Mardin'de bu dijital tır'ı seyretmelerini ve gelip görmelerini arzuluyorum. Sadece ülkemizde değil dünyada dahi gurur duyduğumuz. Tüm dünyanın gıptayla baktığı, yakından izlediği bir teknolojik gelişme, İnşallah bu gelişmeler daha da ilerleyecek."

VALİ DEMİRTAŞ, İHA PİLOTLUĞU YAPTI
VALİ DEMİRTAŞ, İHA PİLOTLUĞU YAPTI
VALİ DEMİRTAŞ, İHA PİLOTLUĞU YAPTI
VALİ DEMİRTAŞ, İHA PİLOTLUĞU YAPTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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