Vali Demirtaş'ı satranç şampiyonasında dereceye giren öğrenciler ziyaret etti

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonasında dereceye girerek milli takıma seçilmeyi başaran öğrenciler, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, öğrencileri tebrik etti.

Şampiyonada yaptıkları derecelerle milli takıma seçilerek ülkeyi Yunanistan'da düzenlenecek olan Avrupa Okullar Satranç Şampiyonasında temsil edecek minik öğrencilere başarılar dileyen Demirtaş, her zaman sporcuların yanında olduklarını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle kentte yapılan yatırımlarla tüm spor branşlarına ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Demirtaş, geleceğin teminatı olan gençlere yönelik yatırımları hayata geçirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Vali Demirtaş'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Cengiz Yalçın ise, son 5 yılda 13 satranç oyuncusunun milli takıma seçilmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.