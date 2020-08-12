Vali Demirtaş'ı, Korgeneral Yayla ziyaret etti
2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.
12.08.2020 08:59 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:13
2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti.
Ziyarette Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yayla, Vali Demirtaş ile makamında görüştü.
Vali Demirtaş, Korgeneral Yayla'ya ziyaretinden duyduğunu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti.
Ziyarette Yayla'ya, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş da eşlik etti.
Kaynak: AA