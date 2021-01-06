Vali Demirtaş'ı, çevre dostu Erginoğlu ziyaret etti
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Vali Demirtaş'ı, çevre dostu Erginoğlu ziyaret etti

06.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:42
Vali Demirtaş'ı, çevre dostu Erginoğlu ziyaret etti

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı, 66 yaşındaki çevre dostu Şeyhmus Erginoğlu ziyaret etti.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı, 66 yaşındaki çevre dostu Şeyhmus Erginoğlu ziyaret etti.

Vali Demirtaş, Erginoğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Enginoğlu'nun çalışmalarını takdir ettiklerini söyledi.

Enginoğlu'nun Mardin için örnek bir insan olduğunu kaydeden Demirtaş, "Daha yeşil bir Mardin için hep beraber çalışacağız." dedi.

Erginoğlu da Demirtaş'a teşekkür ederek, "Sağlığım el verdikçe ömrümün sonuna kadar ağaç dikmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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