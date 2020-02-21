Vali Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı etkinliklerine katıldı

21.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 21.02.2020 16:02

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında Yüreğir Fatin Rüştü Zorlu Ortaokulu'nda düzenlenen seminere katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen seminerde, programın tanıtımı yapıldı, "Bilinçli Gençler Sağlıklı Nesiller Projesi" hakkında bilgi verildi.

Vali Demirtaş, kentin tarihine önemli bir not düştükleri Güney Adana Kalkınma Programı ile kültür, istihdam, sağlık gibi kentsel dönüşüm hareketlerinin yanı sıra eğitim alanında öğrencilere yönelik gerçekleştirdikleri etkinliklerle topyekün bir kalkınma sinerjisi oluşturduklarını belirtti.

Kaynak: AA