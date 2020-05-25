Vali Demirtaş, görevi başındaki güvenlik güçleri ile bayramlaştı
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Vali Demirtaş, görevi başındaki güvenlik güçleri ile bayramlaştı

Vali Mahmut Demirtaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulama noktaları ve polis merkezlerinde görev yapan güvenlik güçleri ile bayramlaştı.

Vali Demirtaş, görevi başındaki güvenlik güçleri ile bayramlaştı
25.05.2020 15:09 | Son Güncelleme: 25.05.2020 15:44

Vali Mahmut Demirtaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla uygulama noktaları ve polis merkezlerinde görev yapan güvenlik güçleri ile bayramlaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Demirtaş, Karataş-Adana yolu, Yüreğir Çimento Fabrikası kavşağı, İncirlik Park Alanı, Adana-Mersin otoyol gişeleri, Çukobirlik polis uygulama noktaları ile Akıncılar Polis Merkez Amirliği ve Mustafalar Mahallesi jandarma uygulama noktasını ziyaret etti.

Ziyarette görevli personelin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Demirtaş, yol kontrol ve denetim faaliyetleri hakkında da bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demirtaş, bu yıl öncekilerden farklı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde bir bayram idrak ettiklerini belirtti.

Gece gündüz demeden, salgın sürecinde ve her zorlu şartta vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca çalışan tüm güvenlik güçlerine teşekkür eden Demirtaş, "İlimizin asayişinin, vatandaşımızın huzur ve esenliğinin sağlanması bakımından uygulama noktalarında yapılan denetim faaliyetleri çok önemli. Her zaman olduğu gibi bu bayram gününde de ilimizin güvenliğini sağlamak amacıyla canla başla çalışarak görevinin başında bulunan güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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