Vali Demirtaş, Gençlik Merkezini Ziyaret Etti

Vali Demirtaş, Gençlik Merkezini Ziyaret EttiMardin Valisi Mahmut Demirtaş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezini ziyaret etti. Gençlerin serbest zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, gençleri sosyal, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, gençlerin kişisel, sosyal ve ruhsal gelişimine katkıda bulunmasına yönelik faaliyet gösteren Gençlik Merkezini ziyaret eden Vali Demirtaş, gençlerin eğitim gördüğü atölyeleri ile spor alanlarını inceledi. Atölyeleri tek tek gezerek burada kurslardaki gençlerle bir süre sohbet eden Vali Demirtaş, merkezde yürütülmekte olan faaliyetler hakkında Gençlik Merkezi Müdürü Yusuf Dağ'dan bilgi aldı. Müzik atölyesindeki gençlerle bir araya gelen Vali Demirtaş, burada müzik kursu gören gençlere eşlik ederek şarkılar söyledi. Ardından spor alanlarına geçerek incelemelerini sürdüren Vali Demirtaş, bir süre okçuluk eğitimi gören gençlerin yeteneklerini büyük beğeniyle izleyip başarılı atışlarından dolayı tebrik ederek onlarla ok atışları yaptı. Vali Demirtaş'a Vali Yardımcısı Temerci ile Gençlik ve Spor İl Müdürü vekili Necmeddin Nas eşlik etti.

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