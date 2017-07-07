Vali Demirtaş: "Fetö/pyd Mensupları Hak Ettikleri Cezaya Çarptırılacak"

15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Akdeniz Bölge Başkan ve üyeleri Vali Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.



15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Akdeniz Bölge Başkan ve üyeleri, Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaretinde, derneği kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında çeşitli bilgiler verdi.



Ziyaretinden dolayı 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Akdeniz Bölge Başkanı İrfan Topal'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen Vali Mahmut Demirtaş, unutmamaya ve unutturmamaya kararlı olduklarını belirttiği 15 Temmuz hain darbe girişiminde canlarını veren şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.



15 Temmuz hain darbe girişiminin yurdun dört bir yanında olduğu gibi Adana'da da çeşitli etkinliklerle bir kez daha kınanacağını kaydeden Vali Demirtaş, bu hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ/PYD mensuplarının hak ettiği cezaya çarptırılması için gerekli tüm çalışmaların kararlılıkla yerine getirilmeye devam edileceğini sözlerine ekledi.



15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği Akdeniz Bölge Başkanlığı üyelerinin Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyareti, bölücü terör örgütlerinin hain emellerine asla ulaşamayacakları mesajının vurgulanmasıyla son buldu. - ADANA