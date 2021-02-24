Vali Demirtaş, esnafı ziyaret etti
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Vali Demirtaş, esnafı ziyaret etti

24.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:32
Vali Demirtaş, esnafı ziyaret etti

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Birinci Cadde üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Birinci Cadde üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti.

Vali Demirtaş, tarihi Birinci Cadde üzerinde faaliyet gösteren esnafı ziyaretinde hayırlı işler temennisinde bulundu.

Kente yapılacak yeni yatırımlar ve sorunların kısa sürede çözüme kavuşturulması hususunda esnaf ve vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Demirtaş, şehrin kalkınmasına ve gelişmesine yönelik yürütülen yoğun programda fırsat buldukça esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiğini söyledi.

Ziyaret ettiği iş yerlerinde alınan koronavirüs tedbirlerden memnuniyetini dile getiren Demirtaş, Mardin'de hep birlikte gerçekleştirilen fedakarlık sonucu vaka sayılarında yaşanan düşüşe dikkat çekti.

Esnaf, Demirtaş'ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz

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