Vali Demirtaş, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Merkez Artuklu ilçesi tarihi Birinci Caddede esnafı ziyaret ederek, talep ve sorunlarını dinleyen Vali Demirtaş, ticari faaliyetleri hakkında da bilgiler aldı. Kovid-19 salgını sebebiyle alınan tedbirler dahilinde hizmet veren tüm esnafa kurallara uydukları için teşekkür eden Demirtaş, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar, Demirtaş'a yeni görevinde başarılar diledi. Kaynak: AA