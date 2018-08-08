Vali Demirtaş, Ehliyet ve Pasaport Verme Biriminde İncelemelerde Bulundu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Seyhan İlçe Nüfus Müdürlüğü Ehliyet ve Pasaport Verme Birimi'nde incelemelerde bulundu.

Seyhan İlçesi Eski Emniyet Müdürlüğü Binası'nda faaliyet gösteren Ehliyet ve Pasaport Verme Birimi yetkililerinden, yeni kanun kapsamında 1 Ocak 2018 tarihinden İtibaren Nüfus Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ehliyet ve pasaport işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiler alan Vali Mahmut Demirtaş, birim görevlilerine teşekkür ederek başarılar diledi.

İncelemeleri sırasında, kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin önemine vurgu yapan Vali Mahmut Demirtaş'ın ziyareti, olası aksaklıkların ilgili kurum ve kuruluşlara iletilerek çözümünün sağlanması talimatı vermesiyle son buldu. - ADANA