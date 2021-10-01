Vali Demirtaş, Eğitimcilerle Buluşmasına Devam Ediyor

DARGEÇİT, MARDİN (Habermetre) - Vali Demirtaş, Eğitimcilerle Buluşmasına Devam EdiyorMardin Valisi Mahmut Demirtaş, Dargeçit ilçesinde bulunan okulların müdürleri ile 2021 -2022 Eğitim Öğretim Yılı Sene Başı Değerlendirme Toplantısında bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Dargeçit Belediyesi Konferans Salonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, İlçe Kaymakamı Ömer Özbay, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, İlçe Mili Eğitim Müdürü Cengiz Kılıç ve şube müdürlerinin de katıldığı toplantıda okullarda başarının artması ve yeni eğitim öğretim yılının yol haritasına ilişkin istişarelerde bulunuldu. Mardin'in Yüksek Öğretime, öğrenci yerleştirme açısından Türkiye ortalamasının altında olduğuna dikkat çeken Vali Demirtaş, iyi bir vizyon belirlenerek hedefe yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. "Bizim en büyük sermayemiz, genç nüfusumuzdur"Konuşmasını Okul Müdürlerine hitaben sürdüren Vali Demirtaş, "Okullarınızın yönetim yapısını, toplumun istek ve beklentilerine göre sürekli yenilemelisiniz. Harcamalarınızda acil olanla lüks olanı birbirinden ayırmalı, acil işler dururken lükse kaçmamalısınız. Bozulmasın, kırılmasın, eskimesin diye kapalı tutmak, kullanımına engel olmak akıl alır bir durum değildir, iyi bir yöneticiye asla yakışmayacak bir davranıştır, ama zaman zaman rastladığımız bir tutumdur. Bizim en büyük sermayemiz, genç nüfusumuzdur. Bu beşeri sermayemizi şekillendiren mimarlar, siz değerli eğitimcilersiniz. Siz görevinizi iyi yapar, onları iyi yetiştirebilirseniz, yarının Mardin'i bugünkünden daha iyi olacaktır. Adrese dayalı okul kayıtlarında belirlenen kriterlere uymalısınız. Bir okul ağzına kadar öğrenci ile dolup taşarken diğerinin önünden öğrenci geçmiyor. Çeşitli kaygılarla bu tip yığılmalara müsaade etmemelisiniz. Bu nedenle öğrenci kayıt ve kontenjan sınırlamaları ile ilgili kurallar kesinlikle uygulamalı, velilerimizi adreslerine uygun olarak yerleştirilen okullara yönlendirilmelisiniz. " dedi. "Mesele çocuklarımız ise küçük şeyler dahi önemsenmelidir"Öğrencilerin zararlı alışkanlıklara karşı korunması ve kollanması konusunda okul müdürünün üzerinde önemle durması gereken bir konu olduğunu belirten Vali Demirtaş, şu ifadeleri kullandı: "Uyuşturucu madde satışı ve kullanımı ile ilgili son derece dikkatli olmalısınız. Birinci amacımız, öğrencilerimizin uyuşturucu madde ile hiçbir şekilde tanışmamasıdır. İkincisi, uyuşturucu maddenin okulunuzun çevresine ulaşmamasıdır. Bunun için güvenlik kuvvetleriyle, narkotik ekiplerle sıkı bir iletişim halinde olmalısınız. Öğrencilerimizin, uyuşturucu maddelerden uzak kalmasını sağlamak için, rehber öğretmenlerimizden etkin olarak istifade etmelisiniz. Öğrencileriniz için tehlikeli gördüğünüz çevredeki şahıslarla ilgili, okulunuzdan sorumlu olan güvenlik kuvvetleri ile sıkı çalışınız ve onları aramaktan çekinmeyiniz. Çünkü mesele çocuklarımız ise küçük şeyler dahi önemsenmelidir. Okulunuza ve okul çevresine duyarlı olunuz. Okulların etrafında boş boş gezen şahısları ivedilikle toplum destekli polis birimlerine bildiriniz. Ayrıca okulların çevresinde sigara ve alkol satan büfelerle, internet kafelerin denetimlerinin güvenlik kuvvetleri tarafından sıkı bir şekilde yapılmasını sağlamalıyız. Okul dışında olduğu gibi içinde de tedbirleri üst düzeyde tutmalısınız. Okul kantinlerinde satılan yiyecek ve içeceklerin bakanlığımızın belirlediği kriterler doğrultusunda olmasına özen göstermelisiniz. Kapılarımız 24 saat sizlere açıktır. Her zaman bize rahatlıkla ulaşabilirsiniz "Vali Demirtaş konuşmasının ardından, Okul Müdürleri ve Okul Aile Birliği başkanlarının sorun ve taleplerini tek tek dinleyerek not aldı.

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