Vali Demirtaş, daire başkanları ile bir araya geldi

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ile düzenlediği toplantıda bir araya geldi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ile düzenlediği toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya Demirtaş'ın yanı sıra Genel Sekreter Murat Süzen, genel sekreter yardımcıları ve daire başkanları katıldı.

Belediye kaynaklarının israf edilmeyeceğini belirten Demirtaş, şunları söyledi:

"Kaynaklarımızı arttırıp çeşitlendireceğiz. Bizim için vatandaşlarımızın rızası çok önemli. Tüm hizmetlerimizi vatandaşlarımızın ayağına kadar götüreceğiz. Her vatandaşımızın kapısını çalacağız, Bizim kapımızı çalan hiçbir vatandaşı da geri çevirmeyeceğiz. Belediyemizin tüm kademeleri ve birimleri sahada olacak. Belediye personelimizden en iyi verimi almaya çalışacağız. Kurumsallaşan, sürekli kendini geliştiren, şeffaf ve hizmet üreten, esnaf ve vatandaşlarımızın güvendiği bir kurum olma yolunda tüm enerjimizi sarf edeceğiz. Temel amacımız Mardin'imizin yeşil alan, yol ve su sorunlarını çözüme kavuşturmak. Derdimiz genç-yaşlı, kadın ve engelli bireylerimizin huzur içerisinde yaşayabileceği bir kent inşa etmektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Öksüz