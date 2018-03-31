Vali Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vatandaşlarla Buluşacağı Alanda İncelemelerde Bulundu

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Nisan Pazar günü gerçekleştireceği Adana ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geleceği Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.

Yapılan hazırlıkları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, Cumhurbaşkanını kentte en güzel şekilde ağırlanması hususunda herkesin üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Çalışmaları titizlikle inceleyen Vali Demirtaş'ın Serinevler Spor Salonu ziyaretine Vali Yardımcısı Murat Süzen, Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak da eşlik etti. - ADANA