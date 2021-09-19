Vali Demirtaş: 'Bu toprakları bizlere vatan yapanlara ve onların yakınlarına hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur' - Haberler
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Vali Demirtaş: "Bu toprakları bizlere vatan yapanlara ve onların yakınlarına hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Vali Demirtaş:

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle şehit aileleri ve gazilerle yemek programında bir araya gelen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Bu toprakları bizlere vatan yapanlara ve onların yakınlarına hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur" dedi.

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle şehit aileleri ve gazilerle yemek programında bir araya gelen Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, "Bu toprakları bizlere vatan yapanlara ve onların yakınlarına hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur" dedi.

Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle şehit yakınları ve gaziler onuruna yemek verildi. Özel bir otelde düzenlenen programa Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Mardin İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, vali yardımcıları, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı. Yemekte bir açıklama yapan Vali Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, hükümet tarafından şehit ailelerinin ve gazilerin acılarını hafifletmek, yaşamlarını kolaylaştırmak adına pek çok çalışma yürütüldüğünü söyledi. Vali Demirtaş, "Bizler de valilik olarak kendinizi yalnız hissetmemeniz için, elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sizlerle ilgili her meseleyi kendi meselemiz bilip, yakından takip ediyoruz. Sizlere karşı sorumluluklarımızın farkındayız ve ne yapsak sizlerin hakkını ödeyemeyiz. Biliniz ki bir kardeşiniz olarak, kapımız sizlerin derdine derman olmak, sıkıntılarınıza çözüm üretmek, sevinçlerinizi paylaşmak için gece gündüz açıktır" dedi.

Bu toprakları vatan yapanlara ve onların yakınlarına hizmet etmenin boyunlarının borcu olduğunu belirten Vali Demirtaş, "Şehitlik ve gazilik, dünyalık hiçbir mevki ve makamla ölçülemeyecek kadar yüce makamlardır. Bu makamları temsil eden şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin; onurlu ve ağırbaşlı duruşlarıyla, vatan sevgileriyle örnek olacaklarına, şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıralarını genç kuşaklarımızla paylaşıp, onlara da aynı ruh mayasını çalacaklarına, yürekten inanıyorum. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, toprağı vatan yapan aziz şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimizin, 19 Eylül Gaziler Gününü" kutluyor; minnet ve şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - MARDİN

Vali Demirtaş: Bu toprakları bizlere vatan yapanlara ve onların yakınlarına hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur

Vali Demirtaş: Bu toprakları bizlere vatan yapanlara ve onların yakınlarına hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur

Vali Demirtaş: Bu toprakları bizlere vatan yapanlara ve onların yakınlarına hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur

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Haber: Vali Demirtaş: 'Bu toprakları bizlere vatan yapanlara ve onların yakınlarına hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur' - Haberler
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