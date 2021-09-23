MARDİN (Habermetre) - Vali Demirtaş Başkanlığında ' Üniversite Güvenlik Tedbirleri' Toplantısı Yapıldı Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında "Üniversitelerde Güvenlik Tedbirleri" Toplantısı yapıldı. Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda Vali Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi öncesi üniversite ile üniversiteye bağlı yükseköğretim kurumlarında, yurtlarda ve üniversite yerleşkesinde huzurlu eğitim ortamının devam ettirilmesi amacıyla alınacak tedbirler, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve öğrencilerin muhtemel barınma konuları ele alındı. Hoşgörü şehri Mardin'in öğrencilerin için güvenli ve huzurlu bir şehir olduğunu belirten Vali Demirtaş, öğrencilerin barınma, ulaşım ve güvenlik gibi konularda herhangi bir problem yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı kaydetti. Ülkenin farklı bölgelerinden Mardin'e gelen öğrencilere bir emanet olarak gördüklerini dile getiren Vali Demirtaş, "'Üniversite kazanıp Mardin'imize gelecek öğrencilerimiz hoşgörü şehrimizde huzur, güven ve keyifle okusunlar istiyoruz. ' dedi. Vali Demirtaş'ın başkanlığındaki toplantıya, Vali Yardımcısı Gürsel Temurci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Kaymakamlar, MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar ve ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

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