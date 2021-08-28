VALİ DEMİRTAŞ ANTİK KENT DARA CAZİBE MERKEZİ OLACAK
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VALİ DEMİRTAŞ ANTİK KENT DARA CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Antik Kent Dara'da içinde dinlenme ve bilgilendirme salonlarının da bulunduğu bir turist karşılama ünitesi inşa edeceklerini söyledi.

MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Antik Kent Dara'da içinde dinlenme ve bilgilendirme salonlarının da bulunduğu bir turist karşılama ünitesi inşa edeceklerini söyledi. Demirtaş, 'Dara'yı bir cazibe merkezi yapacağız ve Dara ile ülkemizi dünyaya tanıtacağızö dedi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Bizans İmparatorluğu'nun Güneydoğu'daki son kalesi olan Antik kent Dara'nın girişinde yapılması planlanan turist karşılama ünitesinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. Dara girişinde yapılacak karşılama ünitesinin güvenlik, lavabo, dinlenme ve bilgilendirme salonlarından oluşacağını belirten Demirtaş, bu karşılama ünitesinin çevresinde de kafe, restoran ve otel gibi turistik mekanların açılacağını kaydetti. Antik kent Dara'nın hem Mardin, hem ülke için çok önemli bir yer olduğuna işaret eden Demirtaş, 'Amacımız burayı bir cazibe merkezi haline getirmek ve yeni bir destinasyon merkezi oluşturmak. Bu sayede buraya gelen turistlere Dara ile ilgili daha güzel ve sağlıklı bilgi verilecektir. Bunun da Dara'nın daha iyi tanıtılmasına vesile olacağını düşünüyorumö ifadelerini kullandı.

VALİ DEMİRTAŞ ANTİK KENT DARA CAZİBE MERKEZİ OLACAK
VALİ DEMİRTAŞ ANTİK KENT DARA CAZİBE MERKEZİ OLACAK
VALİ DEMİRTAŞ ANTİK KENT DARA CAZİBE MERKEZİ OLACAK
VALİ DEMİRTAŞ ANTİK KENT DARA CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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