Vali Demirtaş'a 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ziyareti Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" vesilesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Mehmet Zeki Eryarsoy, Engelli dernekleri yöneticilerini ve beraberlerindeki heyeti kabul etti. "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Vekili Mehmet Zeki Eryarsoy, Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şube Başkanı Hasan Anuk, Mardin İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Salahattin Çelik ve beraberlerindekiler Vali Demirtaş'ı ziyaret etti. Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette dernek yöneticileri, kabullerinden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür ettiklerini dile getirip, ilde yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, misafirleri ile bir süre engelli vatandaşların ilimizde yaşadıkları sorunlar hakkında sohbet ederek taleplerini dinledi. Her insanın bir engelli adayı olduğunu unutulmaması gerektiğini ifade eden Vali Demirtaş, sosyal devlet olma anlayışıyla gerek Valilik gerekse de Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Engelli vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirmek adına çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Demirtaş, "İlimizde yaşayan engelli vatandaşlarımızın hayat şartlarını iyileştirerek onların rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürmelerini sağlamak için derdi ile dertlenerek çok yönlü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla her daim engelli vatandaşlarımızın yanındayız. " dedi. Ziyaret, engelli dernekleri yöneticilerinin, engelli vatandaşların beklentilerinin dile getirilmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

