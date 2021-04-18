Vali Davut Gül ve Fadıloğlu trafik parkının son durumunu inceledi
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Vali Davut Gül ve Fadıloğlu trafik parkının son durumunu inceledi

Vali Davut Gül ve Fadıloğlu trafik parkının son durumunu inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, beraberindeki heyetle birlikte yapımı devam eden Şehitkamil Trafik Parkı'nda imcelemelerde bulundu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ve Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, beraberindeki heyetle birlikte yapımı devam eden Şehitkamil Trafik Parkı'nda imcelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında açıklama yapan Vali Davut Gül, "Başkanımıza teşekkür ediyorum. Burayı geçtiğimiz günlerde de gezmiştim, bu kadarını hayal etmemiştim" dedi.

Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi sınırları içerisinde kısa süre önce yapımına başlanan Şehitkamil Trafik Parkı, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. Toplam 20 bin metrekare büyüklüğe sahip olan Şehitkamil Trafik Parkı içerisinde 24'er kişilik 2 derslik, 51 kişilik amfi, 1 adet 58 metre uzunluğunda altgeçit ve üstgeçit, trafik sinyalizasyonunun olduğu bölüm, 2 adet kavşak, 1 adet gözetleme kulesi, yaya geçitleri bölümü bulunuyor. Park içerisinde itfaiye, hastane, okul, akaryakıt istasyonu, AFAD, AVM, otobüs durağı gibi küçük yapıların yer alacağı minyatür bir şehir oluşturuldu. Park içerisinde ayrıca, bisiklet öğrenme amacıyla yapılan 650 metre bisiklet yolu da olacak. Teorik eğitimin ardından uygulamalı eğitim aşamasında öğrenciler tarafından park içerisinde bulunacak akülü ve pedallı araçlar kullanılacak.

Yapımında son aşamaya gelinen Şehitkamil Trafik Parkı'nda Gaziantep Valisi Davut Gül, Vali Yardımcısı Rızvan Eroğlu, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe incelemelerde bulundu. Çocukların erken yaşta uygulamalı trafik eğitimi alması adına kısa süre önce yapımına başlanan Şehitkamil Trafik Parkı'nı yerinde inceleyen Gaziantep Valisi Davut Gül, "Ben, Rıdvan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Burayı geçtiğimiz günlerde de gezmiştim, bu kadarını hayal etmemiştim. Özellikle boylu fidanlar, insanların çocuğunu elinden tutup gelip gezdirebileceği bir ortam olmuş. İnşallah kazasız belasız tamamlanır ve bir an önce de hizmete girmiş olur" dedi.

"Ramazan ayı içerisinde bitecek"

Tamamlanma aşamasında olan parkı inceledikten sonra değerlendirmede bulunan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Bilindiği üzere İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Türkiye'de bu tür projelerin yapılmasını önemsiyor. Şehitkamil'de de Şehitkamil Belediyemiz çok güzel, 20 bin metrekare bir alanda trafik parkını yapmış. Ramazan ayı içerisinde bitecek ve inşallah tamamlandıktan sonra milli eğitim, emniyet, jandarma, belediye, AFAD boyutuyla çocuklarımızın erken yaşta hem trafik eğitim bilincine sahip olmalarına hem de diğer afetler ve buna benzer bilgilerine katkı sağlayacak. Ben, Rıdvan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Burayı geçtiğimiz günlerde de gezmiştim, bu kadarını hayal etmemiştim. Özellikle boylu fidanlar, insanların çocuğunu elinden tutup gelip gezdirebileceği bir ortam olmuş. İnşallah, kazasız belasız tamamlanır ve bir an önce hizmete girmiş olur" ifadelerini kullandı.

"İlklerinden birisi"

Yapılan inceleme sonrası açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise, "Ben, sayın Valimiz başkanlığında özellikle yol göstermesi neticesinde ortaya çıkan bu eserde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz ile yapmış olduğumuz istişareler neticesinde mümkün olduğu kadar eğitimin her derecesine destek vermek adına faaliyetlerimize devam ettiriyoruz. İçişleri Bakanlığımızın tüm Türkiye'de başlatmış olduğu bu faaliyetin ilklerinden birisi de Şehitkamil Belediyesi olarak devreye girsin istedik. Öğrencilerimizin burada hem yaya olarak hem bisikletli olarak hem da araç kullanıcısı olarak eğitim almasını sağlayacağız. İnşallah bu konuda milli eğitim, emniyet, AFAD, jandarmayla birlikte hareket edeceğiz. Desteklerinden dolayı ben, Sayın Valimize teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Vali Davut Gül ve Fadıloğlu trafik parkının son durumunu inceledi
Vali Davut Gül ve Fadıloğlu trafik parkının son durumunu inceledi
Vali Davut Gül ve Fadıloğlu trafik parkının son durumunu inceledi
Vali Davut Gül ve Fadıloğlu trafik parkının son durumunu inceledi
Vali Davut Gül ve Fadıloğlu trafik parkının son durumunu inceledi
Vali Davut Gül ve Fadıloğlu trafik parkının son durumunu inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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