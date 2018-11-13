Vali Davut Gül, Şahinbey Muhtarlarıyla Buluştu

Gaziantep Valisi Davut Gül, göreve başlamasının ardından ilk muhtarlar buluşmasını Şahinbey ilçesinde gerçekleştirdi.

Gül, her ay bir ilçede yapılan toplantının düzenli olarak devam edeceğini ve sorunlarla yakinen ilgileneceğini belirterek, "Memnuniyetle gördüm ki sorunlar ya çözülmüş ya da çözülmek üzere, katkılarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Şahinbey Kaymakamımıza, Şahinbey Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. Her muhtarımızın sorunuyla ilgilenmek bizim görevimiz" dedi.

Vali Davut Gül başkanlığında İbn-i Sina Mahallesi Şahinbey Belediyesi Bilim Sanat Merkezinde gerçekleşen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Uysal, Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kurum amirleri ve Şahinbey ilçesi mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda muhtarlara tek tek söz veren Vali Davut Gül, talep ve önerileri dinledi. Kurum müdürlerinden de bilgiler alan Gül, sorunların mevzuat çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde gerekli çalışmaların yapılacağını ve bu toplantıların belli aralıklarla tekrarlanacağını belirterek yapılan çalışmaları takip edileceğini söyledi. Vatandaşlara hizmetin ulaşmasında muhtarın önemli rolü olduğunu dile getiren Gül, "Hem hizmetler ulaşırken hem de vatandaşın derdine çözüm aranırken sizlerden yararlanılıyor. Dolayısıyla muhtarlarımızın her birini önemsiyoruz, sorunların çözümü için ben dahil herkes gerekeni yapmaktadır ve yapacaktır. Önemli olan taleplerin makul, çözüm yolunun doğru kanaldan iletilmesidir" ifadelerini kullandı.

Salı günleri muhtarları dinlemek üzere isteyen muhtarlara randevu vereceğini belirten Gül, Gaziantep'in genel gelişimine bağlı olarak yereldeki sorunlarının da büyük ölçüde çözülmüş olmasını görmekten mutlu olduğunu kaydetti.

Vali Gül, muhtarlara işbirliği ve gayretlerinden dolayı teşekkür etti. - GAZİANTEP