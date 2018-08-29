Vali Davut Gül, Okul Müdürleriyle Bir Araya Geldi

Sivas Valisi Davut Gül, okul müdürleri toplantısına katıldı.

Vali Zübeyir Kemelek İlkokulu'nda Vali Gül'ün katılımıyla yapılan okul müdürleri toplantısında, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde eğitimcilerin, öğrencilerin ve velilerin dikkat etmesi gerektiği konular ele alındı.

Gül, toplantıda yaptığı konuşmada, sıfır atık konusunun önemine değinerek, "Sıfır atığın iki açıdan önemi var. Birincisi çevreye verdiği zarar, ondan daha önemlisi tasarruf, israftan korunma ve ekonomik kaynakların verimli kullanılması. Dolayısı ile bu iki konuyu takip etmemiz lazım." dedi.

Kurban Bayramı tatilinde çok sayıda vatandaşın trafik kazansında hayatını kaybettiğine de dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"İçişleri Bakanlığımız açıkladı. Hayatını kaybedenlerin yüzde 80'i emniyet kemerini takmadığı için hayatını kaybetti. Biz öğrencilerimize birçok alışkanlık kazandırıyoruz, birçok bilgi öğretiyoruz ama bunların içinde en önemlilerden biri de emniyet kemerini takması. Yaya geçişinde yayaya yol vermesi öğretilmeli. Bu çocuklar ileride şoför olacak. Kısaca trafik adabının öğretilmesi çok önemli. Gece 12'de sokak aralarında korna çalarak gezmenin hiçbir hukuki, insani ve İslami mantığı yok."

Okul güvenliğini sağlayan kamera sistemleri hakkında da bilgi veren Gül, şunları söyledi:

"Bazı kameralar bitti, bazıları da bitmek üzere. Bunlar bu sene inşallah emniyetin kent güvenlik sistemine entegre olacak. Entegre olduktan sonra hem gece hem de gündüz bunlar görünecek. Geçen sene kısmen yaptık. Bu sene yüzde 100 başarı sağlamamız lazım. Okul çıkışında okulla ilgisi olmayan hiç kimsenin bulunmaması lazım. İnsanlar çocuklarını devlete teslim ederken en önemli beklentilerinden biri de çocuğun sağsalim okula gidip gelmesi. Bu sene de İŞKUR'dan güvenlik görevlilerimiz olacak. Onların bu işi aktif şekilde takip etmesi lazım."

Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da katıldı.