Vali Davut Gül: "Karanlık Ellerin Planıydı"

Sivas'ta 1993 yılında meydana gelen Madımak Olayları'nın 25'inci yıl dönümünde olayda hayatını kaybedenler anısına il protokolü karanfil bıraktı.

2 Temmuz 1993'te Sivas'taki Pir Sultan Abdal Kültür Etkinlikleri'ne gelenlerin konakladığı Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 33 aydın, 2 otel görevlisi ile 2 eylemci olmak üzere toplam 37 kişinin öldüğü olayların 25'inci yıl dönümü için kentteki ilk anma programını valilik koordinesinde gerçekleştirildi. Vali Davut Gül, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Cumhuriyet Halk Partisi Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Alim Yıldız, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, ile çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan bir grup eski Madımak Oteli, bugünkü Sivas Bilim ve Kültür Merkezi'ne gelerek, bina içerisinde, olayda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yer aldığı anı köşesine karanfil bıraktı.

"Karanlık ellerin planıydı"

Vali Davut Gül," 25 yıl önce meydana gelen bu üzücü olay vesilesiyle milletvekillerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, Cem Vakfı Genel Başkanımızla ve Sivaslılar ile beraber karanfil bırakmak için geldik. Öncelikle hayatını kaybeden bütün hemşehrilerimize, bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerin başı sağolsun. Bu acı onların acısı olduğu kadar Sivas'ın genelinin, milletimizin, devletimizin acısıdır. Bu olay tertiplenirken herkes biliyor ki üzerinden 25 yıl geçti daha iyi anlaşılıyor ki o dönem içerisinde hem Sivas olayları hem Başbağlar ülkemizi bir çatışma ortamına sürüklemek isteyen karanlık ellerin bir planıydı. Çok şükür milletimizin feraseti sayesinde bu plan tutmadı, tutmayacak. Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ediyoruz. Türkiye Cumhuriyet'inin her bir vatandaşı Türkiye Cumhuriyeti için birbirinden kıymetlidir. Bu vesileyle ben bir kez daha dışarıdan gelen hemşehrilerimize hem burada anmaya katılan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

3 bin polis görevlendirildi

Anma etkinlikleri sırasında olumsuz bir olay olmaması için polis ekipleri alarma geçirildi. Anma etkinliği kapsamında, grupların yürüyüşün yapılacağı güzergahın başlangıcı olan Seyrantepe, Fidanlık, Yeditepe, Mehmet Akif Ersoy, Hikmet Boran, Mevlana ve Atatürk Caddeleri ile Seyrantepe Kavşağı, Afyon Sokak, Bankalar Caddesi, Ali Ağa Cami Sokak, Orduevi önü, Bekir Sami Kunduk Caddesi ve bu sokaklara açılan yollar trafiğe kapatıldı. Güzergah üzerindeki geçiş noktaları ile otel civarında ise çevre illerden gelen takviye birliklerle birlikte yaklaşık 3 bin polis görevlendirildi. - SİVAS