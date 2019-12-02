Vali Davut Gül'den KAGİDEM'e Tam Puan

02.12.2019 16:14 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:19

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, girişimci kadınlara yönelik kurulan Gaziantep Kadın Girişimci Destek Merkezi'ni (KAGİDEM) ziyaret eden Gaziantep Valisi Davut Gül, merkezde yazılım, teknoloji gibi şehri yukarıya taşıyacak çalışmaların olmasının son derece önemli olduğunu söyledi.



KAGİDEM'de incelemelerde bulunan ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'den bilgi alan Davut Gül, "Gaziantep'in sanayi, ticaret ve müteşebbis kültürü son derece gelişmiş durumda. Bu açıdan merkezin kurulması ve ete kemiğe bürünmesi çok önemlidir. Merkezin kurulmasında emeği geçen İpekyolu Kalkınma Ajansı'na, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ve GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi'nin şahsında tüm yönetim kurulu ve personellerine teşekkür ediyorum "dedi.



Merkezde çok cüzi bir kiralarla kadın girişimcilerin faaliyetlerini, çalışmalarını ve üretimlerini yapabileceklerine dikkati çeken Davut Gül, "Burada geleneksel üretim yapılmayacak olup daha çok yazılım, teknoloji, yani şehri bir basamak daha yukarıya taşıyacak çalışmalar yapılacak. İçerisinde kreş ve kolaylık sağlayacak diğer imkanların sunulması gayet güzel. Burada Gaziantep Sanayi Odamızın kadın girişimcilere danışmanlık yapacak olması da ayrı bir önem taşıyor. Bir kez daha emeği geçenleri kutluyor, başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.



Ziyaretleri ve verdikleri desteklerden dolayı Vali Davut Gül'e teşekkür eden GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, "İçerisinde 28 işlik bulunan binamızı oluşturduk. Bundan sonraki süreçte kadın girişimcilerimizi buraya bekliyoruz. Kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri toplumsal ve ekonomik açıdan çok önemli" ifadelerini kullandı.



KAGİDEM'e şehrin her bölgesinden kolay ulaşım imkanı olduğunu kaydeden Ünverdi, "Bu avantajın yanında merkezimiz kuruluştan ihracata destek programları, eğitimler, mentörlük uzman desteği, kreş hizmeti, düşük maliyetli işlik tahsili, KAGİDEM e-ticaret ağına dahil olma gibi avantajlar da sunuyor. İş fikri olan ve üretime dahil olmak isteyen girişimci kadınlarımızı başvuruda bulunmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.



Ünverdi, ziyaretlerinden dolayı Vali Davut Gül, KAGİDEM projesinin hayata geçirilmesine destek veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz'a teşekkür etti.



Ziyarette, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Gelişim, AR-GE ve İnovasyon Daire Başkanı Meryem Arslan ile kadın girişimciler de hazır bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA