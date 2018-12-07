Vali Davut Gül'den Gso'ya Ziyaret

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret etti.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Meclis Başkanlık Divanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından karşılanan Vali Davut Gül sanayicilerin yaşadıkları sorunlar ve talepleri hakkında bilgi aldı.

Vali Davut Gül'e ziyaretleri için teşekkür eden ve başarı dileyen Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, sanayiciler olarak Gaziantep ve Türkiye için üretim ve ihracat yapmaya devam ettiklerini söyledi.

GSO'nun çalışmaları ve projeleri hakkında Vali Gül'e bilgi veren Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de, "Gaziantep ve ülkemiz için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya her türlü koşulda üretmeye devam ediyoruz. Gaziantep Valiliği görevinizde başarılar diliyorum" dedi.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Aslansoy, Mustafa Özmermer, Ercan Sayın, Mustafa Özgüler ve Başar Küçükparmak'ında hazır bulunduğu ziyaret sonunda, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi Vali Davut Gül'e plaket takdiminde bulundu. - GAZİANTEP