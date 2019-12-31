Vali Dağlı "Yeni yıl sevincimiz hüzne dönüşmesin"

31.12.2019 13:35 | Son Güncelleme: 31.12.2019 13:40

Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Yeni yıla siz değerli Düzceli hemşehrilerimle birlikte girmenin mutluluğunu yaşıyorum" diyerek sürücülere dikkatli ve tedbirli olmaları hususunda uyarıda bulundu.



Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, 2019'a veda ederken yeni yıl mesajı yayımladı.



Yeni yıla Düzcelilerle girmenin mutluluğunu yaşadığını belirten Vali Dağlı, yeni yıl sevincinin hüzne dönüşmemesi için sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Dr. Dağlı "Sevinç ve hüzünleriyle, acı ve tatlı anlarıyla bir yılı daha geride bırakırken, yeni yıla siz değerli Düzceli hemşehrilerimle birlikte girmenin mutluluğunu yaşıyorum.



Yeni umutlarla karşıladığımız 2020 yılının insanlığa barış getirmesini, ülkemizin ve milletimizin dayanışma, birlik ve kardeşliğini güçlendirmesini diliyorum. 2019 yılı, gerek küresel ölçekte, gerekse ülkemiz ve ilimizde önemli olayların ve birçok değişimin yaşandığı bir yıl oldu. Güzel bir Düzce için özellikle kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesi Düzce'mizin daha müreffeh daha huzurlu ve geleceğe güvenle bakan bir il olması için 2019 yılında yürüttüğümüz çalışmalarımızı, 2020 yılında da arttırarak sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri için başta güvenlik, trafik, sağlık ve gıda denetimleri olmak üzere her türlü tedbir alınmıştır. Olumsuz hava durumlarının yaşandığı kış şartlarında ilimizde yeni yıl sevincinin hüzne dönüşmemesi için, özellikle sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunu da bu vesileyle hatırlatmak isterim. Bu duygu ve düşüncelerle, ilimizin daha müreffeh yarınlara ulaşması yönünde bizlerle birlikte hareket eden, yoğun mesai harcayan, zamanını, ilgisini ve desteğini esirgemeyen kamu kurumlarımızdaki personelimize, sivil toplum örgütlerimize, basınımızın değerli mensuplarına ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İHA