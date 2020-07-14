Vali Dağlı ve Milletvekili Kırçalı'dan şehit Demirci'nin ailesine taziye ziyareti Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırçalı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ve AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırçalı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan Hava Piyade Astsubay Çavuş Ethem Demirci'nin ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Vali Dağlı, şehit ailesini Kocapınar Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret ederek, başsağlığı dileklerini iletti.

Milletvekili Kırçalı da şehidin annesi Emine, eşi Işıl Demirci ve kardeşlerine başsağlığı dileklerini ve taziyelerini iletti.

Şehitliğin çok özel bir makam olduğunu vurgulayan Kırçalı, "Dünyada birçok makam çalışarak, çabalayarak elde edilebilir ama şehitlik nasip olmadıkça kimse o makama kavuşamaz. Her zaman sizlerin yanındayız. Şehit kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Ziyaretlere Havza Kaymakam Vekili Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Bahadır Çay, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, Havza Müftüsü Mehmet Nurlu da katıldı.

Kaynak: AA