Havza OSB'ye ilgi arttı
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Havza OSB'ye ilgi arttı

16.10.2020 10:49 | Son Güncelleme: 16.10.2020 11:35
Havza OSB'ye ilgi arttı

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 5. Bölge teşviklerinden yararlandığını ve yatırımcılara her türlü desteğin verileceğini söyledi.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Havza Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) 5. Bölge teşviklerinden yararlandığını ve yatırımcılara her türlü desteğin verileceğini söyledi.

Vali Dr. Zülkif Dağlı, Havza Kaymakamlığı'nda Kaymakam Metin Yılmaz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza TSO Başkanı Erkan Acar ve iş adamı Ahmet Ahlatcı ile bir görüşme yaptı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Vali Dağlı ile beraberindekiler Havza OSB'de saha incelemesi yaptılar.

İncelemede Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Havza OSB'nin 5. Bölge teşviklerinden yararlandığını ve yatırımcılara her türlü desteğin verileceğini belirtti.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, "Havza OSB bizim için önemli. Burada yapılacak her yatırım hem ülke ekonomisine katkı hem de istihdama katkı olacaktır" dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise, "Havza için OSB umut demek, iş demek, ekmek demek. Bizler de bu bilinç ile çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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