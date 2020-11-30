Samsun Valiliği vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı
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Samsun Valiliği vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı

30.11.2020 12:30 | Son Güncelleme: 30.11.2020 12:40
Samsun Valiliği vatandaşları karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyardı

Samsun'da vatandaşlar kış aylarında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıldı.

Samsun'da vatandaşlar kış aylarında yaşanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı uyarıldı.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kış mevsimine girilen bu dönemde vatandaşların karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı önlemlerini aksatmamaları gerektiği belirtilerek, "Ülkemizde bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, kombi zehirlenmeleri her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Baca temizliği düzenli olarak yapılmayan kombiler ve özellikle lodosa bağlı olarak sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle maalesef ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi ilimizde de zaman zaman zehirlenme vakaları yaşanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Vatandaşların karbonmonoksit zehirlenmesi konusunda hassasiyet göstermesinin hayati öne taşıdığı belirtilen açıklamada, olumsuz bir durumla karşılaşmamak için gerekli tedbirlerin alınmasının önemine değinildi.

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Açıklamada, yılda en az bir defa kombi bacası ve diğer bacaların temizliğinin mutlaka yetkili kişilerce yapılmasının, özellikle lodosun etkili olduğu günlerde soba yakılmamasına dikkat edilmesinin ve sobadan çıkan zehirlenmeleri önlemek için yatmadan önce sobanın söndüğünden emin olunmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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