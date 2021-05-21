Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kısıtlama süresince zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kısıtlama süresince zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kısıtlama süresince zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Yaşam

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, bu akşam saat 21.00'de başlayıp pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, bu akşam saat 21.00'de başlayıp pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Vali Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte kısmi kapanma tedbirlerinin etkisiyle vaka sayılarında düşüş eğilimi yakalandığını, geçen hafta itibarıyla da 49. sıraya kadar inmenin başarıldığını vurguladı.

Tedbir ve kurallara azami oranda dikkat edildiğinde salgınla mücadelede başarıya ulaşılacağına işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Hem sizlerin hassasiyeti ve gayreti hem de tam kapanma süreci tedbirlerinin etkisiyle vaka sayılarında yakaladığımız belirgin düşüşe hep birlikte şahit oluyoruz. Geçen hafta itibarıyla 49. sıraya kadar inmeyi başardık. Bu olumlu tabloyu devam ettirmek adına, bu akşam saat 21.00'de başlayıp pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması süresince zorunlu değilsek dışarı çıkmayalım, çıkmamız gerekiyorsa ihtiyaçlarımızı en kısa sürede gidererek evimize dönelim ve bu düşüşün bizleri rehavete sevk etmesine asla izin vermeyelim. Kısıtlamadan muaf olanların muafiyet sebebinin zaman ve güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediğinin tavizsiz denetleneceğini ve ihlal halinde cezai yaptırımla karşılaşabileceğimizi unutmamak hepimizin faydasına olacaktır. Tedbirlere ve kurallara harfiyen uyan vatandaşlarımıza anlayış, sabır ve fedakarlıkları için teşekkür ediyor, yaz aylarına çok daha sağlıklı ve huzurlu girebilmeyi temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Sarıgül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Deniz Çakır Demet Akalın Ceyda Düvenci Necati Şaşmaz
Spor Ali Koç Adem Büyük Ozan Tufan Ersun Yanal Gökhan Töre
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kısıtlama süresince zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.5.2021 17:12:08. #1.15#

title