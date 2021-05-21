Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kısıtlama süresince zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, bu akşam saat 21.00'de başlayıp pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, bu akşam saat 21.00'de başlayıp pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması süresince zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Vali Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte kısmi kapanma tedbirlerinin etkisiyle vaka sayılarında düşüş eğilimi yakalandığını, geçen hafta itibarıyla da 49. sıraya kadar inmenin başarıldığını vurguladı.

Tedbir ve kurallara azami oranda dikkat edildiğinde salgınla mücadelede başarıya ulaşılacağına işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Hem sizlerin hassasiyeti ve gayreti hem de tam kapanma süreci tedbirlerinin etkisiyle vaka sayılarında yakaladığımız belirgin düşüşe hep birlikte şahit oluyoruz. Geçen hafta itibarıyla 49. sıraya kadar inmeyi başardık. Bu olumlu tabloyu devam ettirmek adına, bu akşam saat 21.00'de başlayıp pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması süresince zorunlu değilsek dışarı çıkmayalım, çıkmamız gerekiyorsa ihtiyaçlarımızı en kısa sürede gidererek evimize dönelim ve bu düşüşün bizleri rehavete sevk etmesine asla izin vermeyelim. Kısıtlamadan muaf olanların muafiyet sebebinin zaman ve güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediğinin tavizsiz denetleneceğini ve ihlal halinde cezai yaptırımla karşılaşabileceğimizi unutmamak hepimizin faydasına olacaktır. Tedbirlere ve kurallara harfiyen uyan vatandaşlarımıza anlayış, sabır ve fedakarlıkları için teşekkür ediyor, yaz aylarına çok daha sağlıklı ve huzurlu girebilmeyi temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız