Vali Dağlı: "Temaslıların saklanması bizim için çok önemli bir sorun"

- Vali Dağlı: "Temaslıların saklanması bizim için çok önemli bir sorun"

"Samsun olarak 8 bin testi yapabilecek kapasitedeyiz"

Vali Dağlı Bafra Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu

SAMSUN - Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Özellikle son günlerde temaslıların saklanması bizim için çok önemli bir sorun. Temaslılar söylenmediği zaman dışarıda dolaşıyor ve bunlar yeni birilerine bulaştırıyor" dedi.

Vali Zülkif Dağlı, Bafra Devlet Hastanesinde aşı merkezi ve yeni açılan test ünitesinde incelemelerde bulundu. Başhekim Dr. Ahmet Abdurrahman ve hastane personeli Vali Dağlı'ya yeni açılan test ünitesi ve aşı odasındaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Dağlı, "Sağlık çalışanlarımız canla başla mücadele ediyor. Burada çalışmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Burası çok dikkat edilmesi gereken bir mahal. Devlete ait olan beşinci test merkezimizi Bafra'da açtık. Burada günlük bin test yapma kapasitemiz var. Şu anda Samsun olarak 8 bin testi yapabilecek kapasitemiz var. Bafra'mız da bu mekanda Yakakent, Alaçam hatta 19 Mayıs'ın testleri de buraya geliyor, burada yapılıyor. Bu mücadeleye karşı, bu arkadaşlarımızın kendilerini feda eder gibi yaptığı mücadeleyi karşı Samsunlu hemşerilerimizden bizim de beklentimiz önemli. Özellikle son günlerde hep duyuyoruz. Temaslıların saklanması, bizim için çok önemli bir sorun. Temaslılar söylenmediği zaman dışarıda dolaşıyor ve bunlar yeni birilerine bulaştırıyor. Çünkü yeni tip virüste bulaştırıcılığı da çok çok yüksek olduğu için böyle bir riskimiz var. Temaslılar kimlerle görüştüklerini mutlaka söylesinler. Bu bizim için olmazsa olmazımız. Bir de pozitif olan vatandaşlarımızın dışarıya çıkmamaları, gezmemeleri, karantina süreçlerini evlerinde geçirmeleri veya doktorlarımızın söylediği mahallerde geçirmeleri bizim için olmazsa olmaz. Samsunlu hemşerilerimize ve özellikle çağrıda bulunuyorum. Bu temaslı olanları kesimlikle saklamasınlar, pozitif olanlar da dışarı çıkıp gezmesinler. Taziyeler bizim için çok riskli. Hep belirttiğimiz konu bu. Cenazeleri 30 kişi ile sınırladık. Genel olarak uyuluyor. Ama taziyelerde kapalı mekanlarda buluşmak çok riskli. Artık bunu yapmayalım. Elimizde cep telefonumuz var, cep telefonundan taziyelerimizi bildirelim. Ayrıca toplu halde özellikle hafta sonlarında birkaç aile, eş dost bir araya gelmeyelim. Biraz daha sabredelim. Önümüz yaz. Yaza doğru bu iş bitecek. Millet olarak bu işten kurtulacağız ama bu tamamen bize bağlı. Yoksa bu süreci kendi kendimize uzatırız. Bir taraftan esnaf arkadaşlarımız var. Ortalık biran evvel açılsın istiyoruz. Her şey hayat normale dönsün. Her şey bize bağlı özellikle ben istirham ediyorum. Temaslıları saklamasınlar, isimlerini bize versinler. Bir de pozitif olan vatandaşlarımız dışarıda gezmesinler" şeklinde konuştu.

Ziyarete İlçe Kaymakamı Cevdet Türkmen ve AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ŞÜKRÜ ULUÇAY