Vali Dağlı: "Tek bir can kaybına dahi tahammülümüz yok"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Dağlı: "Tek bir can kaybına dahi tahammülümüz yok"

Vali Dağlı: 'Tek bir can kaybına dahi tahammülümüz yok'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Karadeniz'deki boğulma vakalarına dikkat çekerek, "Tek bir can kaybına dahi tahammülümüz yok. Herkes gerekli tedbirleri almalı" dedi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Karadeniz'deki boğulma vakalarına dikkat çekerek, "Tek bir can kaybına dahi tahammülümüz yok. Herkes gerekli tedbirleri almalı" dedi.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sahil kenti olan ilimizde yaşanması muhtemel boğulma olaylarına karşı alınacak tedbir ve önlemlerin değerlendirildiği "Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı Koordinasyon Toplantısı", Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlığında ilgili kamu kurum yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İlin uzun bir sahil şeridinin bulunduğunu, yaz aylarında hem Samsun'dan hem de çevre illerden gelen vatandaşların denize girdiğini, buralarda meydana gelebilecek boğulma olaylarına karşı herkesin çok dikkatli olması ve vatandaşların yüzme alanı olarak belirlenen yerleri kullanması gerektiğini ifade eden Vali Dağlı, "Bazen vatandaşlarımızın tedbirsiz davranmaları bazen bir anlık dikkatsizlik bazen de ilimizde yoğun olarak görülen çeken akıntı sebebiyle boğulma olayları meydana gelmekte ve hepimizi üzen can kayıpları yaşanmaktadır. Böyle bir sebeple tek bir can kaybına dahi tahammülümüz olmadığından hareketle hem kurumlarımız hem de belediyelerimiz tedbir ve önlemler alıyor elbette. Ancak bu konuda vatandaşlarımıza da sorumluluklar düşüyor ve herkesin kendi tedbirlerini de alması büyük önem arz ediyor. Bu sebeple vatandaşlarımızdan, çeken akıntı nedir ve bu durumlarda nasıl davranılması gerektiği ile ilgili bilgi sahibi olmalarını, uyarı tabelalarına mutlak surette uymalarını ve sevdiklerini üzecek risklere asla girmemelerini özellikle istirham ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Vali Dağlı: 'Tek bir can kaybına dahi tahammülümüz yok'
Vali Dağlı: 'Tek bir can kaybına dahi tahammülümüz yok'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Varank Numan Kurtulmuş
Magazin Müge Anlı Sertab Erener Selin Şekerci Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Aykut Kocaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Dağlı: "Tek bir can kaybına dahi tahammülümüz yok" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 13:11:56. #1.15#

title