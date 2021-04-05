Vali Dağlı: "Samsun'da kadın kooperatiflerimizin sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz"
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Vali Dağlı: "Samsun'da kadın kooperatiflerimizin sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Dağlı: 'Samsun'da kadın kooperatiflerimizin sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz'

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun'da kadın kooperatiflerimizin sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun'da kadın kooperatiflerimizin sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl 2 kooperatifimize Kooperatiflerin Destek Programı'ndan toplam 220 bin TL hibe sağlanmıştır" dedi.

Samsun Valiliği destekleriyle 2020 yılında 7 ilçede toplam 8 kadın kooperatifinin kuruluşu tamamlandı. Kooperatif çatısı altında bir araya gelen kadınlar, hediyelik eşyadan dokuma ve tekstile çeşitli alanlarda birçok yöresel ürün üretiyor. Atıl kalan emeklerini ekonomiye kazandıran kadınlar aynı zamanda ilin tanıtımına ve ülke ekonomisine de katkı sağlıyor.

Kadın kooperatiflerini desteklemeye devam edeceklerini belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsun'da kadın kooperatiflerimizin sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz. Çünkü eğitim ve istihdam anlamında kadınlarımıza verdiğimiz her destek aynı zamanda toplumumuzu da güçlendirmektedir. Ayrıca kadınlarımızı bu şekilde üretimin içerisine dahil ederek ülke ekonomisine ve üretimine de büyük bir katkı sağlayacağımızı düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl 2 kooperatifimiz, Ticaret Bakanlığı'nın açmış olduğu Kooperatiflerin Destek Programı'na (KOOP-DES) başvuru yapmış 2 projesi desteklenmiş ve bu kooperatiflerimize toplam 220 bin TL hibe sağlanmıştır. Bu yıl da 6 kooperatifimiz KOOP-DES Projesi'ne gıda üretimi için gerekli makine teçhizat alımı ve gündüz bakımevi kurmak amacıyla Valiliğimiz Ticaret İl Müdürlüğü'nün destekleriyle başvuru yapmıştır. Ayrıca kooperatiflerimizin ürettiği ürünleri pazarlayabilmeleri için de AVM'lerde stant açılması için çalışmalar yürütüyoruz" diye konuştu. - SAMSUN

Vali Dağlı: 'Samsun'da kadın kooperatiflerimizin sayısını daha da artırmayı hedefliyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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