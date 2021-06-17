Vali Dağlı salgınla mücadelede rehavete kapılmamak gerektiği uyarısında bulundu
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Vali Dağlı salgınla mücadelede rehavete kapılmamak gerektiği uyarısında bulundu

Vali Dağlı salgınla mücadelede rehavete kapılmamak gerektiği uyarısında bulundu
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Vali Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede güzel haberlerin alındığını ancak salgın devam ettiği için rehavete kapılmamak gerektiği uyarısında bulundu.

Vali Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede güzel haberlerin alındığını ancak salgın devam ettiği için rehavete kapılmamak gerektiği uyarısında bulundu.

Vali Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Samsun'da vaka sayılarında uzunca bir süredir devam eden düşüş eğiliminin, hızı azalmakla birlikte bu hafta da sürdüğünü ve 100 bin kişide 46,60 vaka oranına kadar inildiğini belirtti.

Vatandaşların tedbir ve kurallara gösterdiği hassasiyetin bir göstergesi olan bu rakamların hızlanan aşılama çalışmalarıyla daha da aşağı ineceğine inandığını vurgulayan Dağlı, paylaşımında, "Ancak bu noktada, aşılamayla toplumsal bağışıklık henüz tam olarak kazanılmamışken, havaların ısınmasının ve aşılama çalışmalarından gelen güzel haberlerin etkisiyle rehavet oluşmasına fırsat vermemenizi özellikle istirham ediyor, sağlıklı günler diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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